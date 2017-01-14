小英要勞方「自立自強」 蔡正元：只會推卸責任

蔡正元。（本報資料照片）

總統蔡英文對於媒體詢問一例一休爭議，竟回說「你們要自力自強啊」，前立委蔡正元在臉書發文痛批蔡政府就是麻煩的製造機，卻「只會推卸責任」。

蔡英文總統昨（13）日往美國舊金山過境時，媒體開玩笑說，行程太多，需要一例一休；蔡英文卻回應說：「你們要跟你老闆說，台灣就是這樣，勞方不自己去跟資方說，都跟政府抗議，政府公親變事主，你們要自立自強啊。」

前立委蔡正元下午臉書發文回應，批蔡英文只會推卸責任，下令搞一例一休，卻修法不當，造成勞動市場大亂，勞方抱怨連連，資方叫苦連天。結果「蔡英文竟然兩手一攤」，說政府是公親變事主，要勞方自立自強，自己去跟資方爭。

蔡正元痛批，「這些亂象都是『蔡政府』造成的，『蔡政府』就是『事主』，就是麻煩的製造者」，卻不動手解決，還在推卸責任。

(中時電子報)