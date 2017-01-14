軍靴鞋底竟有納粹「卐」圖案 美公司全面召回
你曾注意過腳上的鞋子會留下何種腳印嗎？美國加州一家製鞋公司日前宣布全面召回一款軍靴，主因為民眾反映該款靴子在走路時，會因其鞋底紋路而留下納粹標誌的「卐」圖案。
根據《BBC》報導，1名網友9日於社交網站Reddit上傳一款軍靴「北極狐」(Polar Fox)的鞋底照片，指出其底部紋路有許多「卐」圖案後，便掀起廣大的輿論波瀾。
Reddit的用戶留言表示，「單看鞋底紋路並不像「卐」圖案，但從其留下的腳印來看，絕對錯不了。然而不論是誰製造了這款靴子，他一定明白其代表的意涵。」。
軍靴「北極狐」的製造公司「Conal International Trading Inc.」隨後緊急公開道歉，「我們向消費者以及所有因『卐』圖案而感到受冒犯的人致上最誠摯的歉意。我們絕非有意做這樣的設計。」該公司除了全面召回產品外，更指這是中國的製造商所犯的嚴重錯誤。
此外，猶太人的「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）發聲明指出，已與該款鞋的製造公司聯繫，並獲告知靴子是在亞洲生產，『卐』圖案在亞洲是佛教的一種標誌。
(中時電子報)
文章來源：BBC
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