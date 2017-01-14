世大運柔道選拔 旅日商瑠羽驚險勝出

旅日柔道好手商瑠羽。（葉士弘攝）

台北世大運柔道國手今在國家訓練中心出爐，特地從日本返國參賽的70公斤級女將商瑠羽，在選拔加賽以1次指導之差驚險擊敗國體大黃翊婷，將連續第2次代表台灣參加世大運，上屆光州世大運在銅牌戰飲恨的她，帶著落敗經驗再度披掛上陣，她說：「希望這次能拿下獎牌。」

旅日柔道好手商瑠羽驚險勝出。（葉士弘攝）

出生在日本的商瑠羽，母親吳淑櫻過去也是2段柔道好手，卻因游泳溺水導致氣喘，長達5年無法從事激烈運動，她帶遺憾前往日本留學，並在當地結識日本華僑並結婚，生下4個孩子，她難忘柔道，也獲得夫婿支持，40餘歲再度走上柔道路，不但帶著4個孩子一同訓練，自己更是一直精進，如今還是即將晉升4段的資深高手。

自3歲就開始練習柔道的商瑠羽，如今是帝京科大柔道隊隊長，她上屆世大運無緣獎牌，曾深切檢討，她認為自己不夠熟悉歐洲選手的技巧，她說：「亞洲選手比賽有一定的想法與套路，但歐洲選手完全不同。」她當時正是被壓制時急於起身，左手遭對手施展關節技飲恨落敗。

「歐洲選手的身材有優勢，力氣又大，面對她們腳不能停下來。」商瑠羽談著與國外選手交手的經驗，她坦言去年因柔道隊有些狀況，讓她比賽表現並不理想，所幸去年底青島大獎賽表現不差，雖沒有登上頒獎台，但面對高大的國外選手拚戰到最後一刻才落敗，讓她找回不少信心。

回想上次在光州流下的眼淚，商瑠羽依然心有未甘，尤其看到她曾擊敗的對手，最後卻站在頒獎台上，更讓她難以釋懷，但她強調，接下來將積極備戰，並努力調整狀況，希望不要再「差一點」，要為台灣留下獎牌。

(中時電子報)