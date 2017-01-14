剛升巡佐偕女進摩鐵 疑心臟病發不治
台中清水分局梧棲所副所長巡佐陳廷惠才開心升上巡佐，今天凌晨到彰化一家摩鐵，和並非正室的瘦小女子共處一室，卻疑似心臟病發，兩人入內相處不到30分鐘，陳臉色慘白盜汗，女子緊急通報119，消防救護車凌晨2點40分送到彰化基督教醫院急救，但到院已經沒呼吸、心跳，院方動用葉克膜搶救無效。今天下午2點，家屬簽署放棄急救書，留一口氣回家。檢方將安排相驗，釐清死因。
陳廷惠50歲、已婚，在清水分局服務25年，主要在沙鹿分駐所，人緣不錯，最近才剛升巡佐，同事都替他高興，「認真、奮鬥這麼久了，這是應該的」。陳的身型肥胖，同事表示，他曾經輕微中風，去年9月還因心血管疾病住院開刀，在心臟裝一根支架，最近才開始上班。
冷氣團發威，陳偕女到摩鐵，沒料到就這麼走了，同事很意外、更唏噓，警方調查，當時陳員和年約30歲、身高150左右的瘦小女子同車進入彰化市一家摩鐵，約半小時後，出現身體不適，女子急忙打119求援，女子後來就快快閃。彰基醫師指出，陳到院就死亡，無法判斷病況，警方將安排檢方相驗，進一步釐清死因。
(中時)
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