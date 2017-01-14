雲林六房媽過爐 登錄縣定民俗活動
傳承362年的「雲林六房媽過爐」儀式，是全國唯一沒有固定廟宇、由各鄉鎮市輪值奉祀的宗教活動，今天由縣府登錄為縣定民俗活動，將爭取登錄「國家指定重要民俗活動」。
雲林縣政府表示，俗稱「六房媽」的六房天上聖母，由於沒有一處終年固定的祭祀場所，因此由信眾選在每年農曆四月初十至十六之間，以擲筊杯決定舉行祭祀日期。
因此，信眾每年必須將六房媽正駕（開基神像）、6尊副駕（分身神像），以及配祀的文將、武將、千里眼、順風耳共計11尊神像，連同相關祭祀文物及用品，移駕至另一處祭祀場所，整個移動過程稱為「過爐」。
這種「爐主制」的祭祀制度，共分5股，包括斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股、過溪股，範圍涵蓋行政區域包括斗南、斗六、虎尾、土庫、大埤等5鄉鎮市。
有鑒於「六房媽」在雲林縣具有深厚的文化資產價值，雲林縣文化資產審議委員會於102年1月將「雲林六房媽過爐」登錄為雲林縣「民俗及有關文物」。
雲林縣長李進勇今天在中華民國六房媽會籌備處，將「雲林六房媽」登錄為縣定民俗活動，授證給中華民國六房媽會理事長吳錦宗，表示將進一步爭取登錄為「國家指定重要民俗活動」。1060114
(中央社)
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