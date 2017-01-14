歐巴馬祭制裁當天 川普顧問與俄使通話

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熟知內情的3名消息人士指出，美國報復俄羅斯干涉總統大選而祭出制裁當天，準白宮國家安全顧問佛林與俄羅斯駐華府大使通了5次電話。

路透社報導，消息人士指出，佛林（Michael Flynn）與俄國大使館之間的這些通話，發生在俄羅斯被告知美國將祭出制裁，以及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布決定不予報復的期間。由於引述政府內部針對此事所作討論，消息人士不願具名。

美國情報機構主張，莫斯科多方面展開駭客和其他活動，以拉抬共和黨的川普（Donald Trump）對抗民主黨對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的競選聲勢，川普顧問和俄國官員此刻展開聯繫，使得若干美國官員對此懷有疑慮。

美國總統歐巴馬去年12月29日宣布，已下令驅逐35名疑似從事間諜活動的俄國外交官，並就兩個俄國情報機構涉駭攻美國政治團體祭出制裁。

1名消息人士說，美國政府是在公開制裁決定前1小時，告知俄國駐美大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）這則消息。

「華盛頓郵報」專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）率先報導佛林和季瑟雅克通話。（譯者：中央社何宏儒）1060114

(中央社)