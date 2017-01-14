胡志明市台精品體驗區 吸引民眾目光
中華民國對外貿易發展協會今天在越南胡志明市Crescent Plaza購物中心設置台灣精品體驗區，閃亮展出相關優質產品並安排多項推廣活動，吸引大批消費者的目光。
由經濟部國際貿易局主辦、對外貿易發展協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」長期耕耘越南市場，積極推廣台灣精品產品，至今計劃成效顯著，越南消費者對台灣品牌的認知度和購買意願日益提升。
「台灣精品（Taiwan Excellence）」推廣活動今年在越南邁入第7年，其中胡志明市台灣精品體驗區和台灣精品愛心公益路跑等活動將拉開越南市場整年活動的序幕，進一步將台灣產品推薦給當地消費者。
主辦單位今天在胡志明市Crescent Plaza購物中心以運動科技為主題設置台灣精品專區，展出相關優質品牌，在2天內連續安排歌舞表演、有獎問答和抽獎等活動，推廣給當地民眾。
由於展出產品都是獲得台灣精品獎的優秀產品，品牌與品質早已獲得越南人民的認同和肯定，加上現場活動和獎項豐富，吸引大批當地民眾前來參觀與體驗，氣氛非常熱鬧。
今天上午第1波歌舞、遊戲和抽獎等活動，獲得在場消費者的熱烈迴響，已有數十人獲獎，包括隨身碟、記憶卡、安全帽和文具等。
主辦單位明天將安排這次計劃代言人、越南明星明恆（Minh Hang）到場，與消費者互動與交流，歌舞演出及主持抽獎和推廣台灣品牌等活動，其中包括胡志明市-台灣來回機票等獎項，活動精彩可期。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。