胡志明市台精品體驗區 吸引民眾目光

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中華民國對外貿易發展協會今天在越南胡志明市Crescent Plaza購物中心設置台灣精品體驗區，閃亮展出相關優質產品並安排多項推廣活動，吸引大批消費者的目光。

由經濟部國際貿易局主辦、對外貿易發展協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」長期耕耘越南市場，積極推廣台灣精品產品，至今計劃成效顯著，越南消費者對台灣品牌的認知度和購買意願日益提升。

「台灣精品（Taiwan Excellence）」推廣活動今年在越南邁入第7年，其中胡志明市台灣精品體驗區和台灣精品愛心公益路跑等活動將拉開越南市場整年活動的序幕，進一步將台灣產品推薦給當地消費者。

主辦單位今天在胡志明市Crescent Plaza購物中心以運動科技為主題設置台灣精品專區，展出相關優質品牌，在2天內連續安排歌舞表演、有獎問答和抽獎等活動，推廣給當地民眾。

由於展出產品都是獲得台灣精品獎的優秀產品，品牌與品質早已獲得越南人民的認同和肯定，加上現場活動和獎項豐富，吸引大批當地民眾前來參觀與體驗，氣氛非常熱鬧。

今天上午第1波歌舞、遊戲和抽獎等活動，獲得在場消費者的熱烈迴響，已有數十人獲獎，包括隨身碟、記憶卡、安全帽和文具等。

主辦單位明天將安排這次計劃代言人、越南明星明恆（Minh Hang）到場，與消費者互動與交流，歌舞演出及主持抽獎和推廣台灣品牌等活動，其中包括胡志明市-台灣來回機票等獎項，活動精彩可期。1060114

(中央社)