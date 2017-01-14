張艾亞淚訴3年情斷 分手許孟哲沒聯絡
藝人許孟哲與張艾亞交往3年多，今天傳分手，張艾亞哭著說，是她提分手，主因是她想婚，但男方不想；張艾亞經紀人說，兩人分手後沒聯絡。
許孟哲日前宣布入選冰球國手，將代表台灣出國比賽。與張艾亞交往3年多，感情看似穩定發展，也帶張艾亞見過媽媽，傳好事近。
不料，張艾亞憔悴現身接受平面媒體專訪，哭著表示已分手，半年多來分分合合，最大原因是她想婚，但許孟哲不想。
張艾亞說，是她提出分手，這段感情兩人都努力過，但緣分真的盡了；是否懷疑過許孟哲劈腿？她哽咽說，「應該不會吧」，許孟哲是好人，祝福許孟哲。
張艾亞經紀人下午受訪表示，張艾亞正努力走出情傷，不影響工作，一切很正常，分手後張艾亞就沒再和對方聯絡；許孟哲經紀人未接電話、也未回覆手機訊息。1060114
(中央社)
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