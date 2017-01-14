「戀舞」快閃防搶防扒 板橋警犯罪宣導創意足
犯罪宣導，創意十足！日本偶像劇「月薪嬌妻」片尾舞爆紅，新北市板橋警分局今（14日）下午結合樹人商職的學生，選在板橋「非常熱區」舉辦二場宣導活動，除了有穿著警察制服的學生演出「戀舞」快閃外，警方也在會場發送實用宣導品，呼籲民眾在春節期間能注意防搶、防扒及反詐騙，平安過新年。
板橋警分局邀請樹人商職熱舞社的同學來表演時下最夯的「戀舞」，他們經過幾個星期的彩排演練，每位同學動作熟練，搭配好聽的偶像劇歌曲，吸引了許多路人圍觀，成功達到吸睛效果。
警方表示，再過10天就是農曆春節假期，許多民眾都會返鄉過年，跟家人團聚，不論是搭車、出遊都要注意隨身財物的安全，尤其年關將近，許多人都會前往銀行存提款，白花花的鈔票特別容易引起歹徒注意，如果需要警方護鈔，都可撥打電話申請。
警方提醒，採購年貨時，隨身攜帶的物品要小心，避免遭到扒竊，扒竊集團容易採2至3人一組，以「前擋後擠」、「左勾右搭」、「聲東擊西」、「十面埋伏」等方式行竊民眾包包及皮夾，提醒民眾在公共場所一定要看緊自己的荷包。
板橋警分局長黃家琦表示，春節期間警方的服務不打烊，除了提供存提款及護鈔服務外，民眾舉家外出也能申請加強巡邏，警方也會嚴格取締酒後駕車，希望讓民眾都能過個平安順心的新年假期。
(中時)
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