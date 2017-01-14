星期人物》韓國瑜：當年重摑阿扁 因扁說「養榮民等於養豬」

當年民進黨立委陳水扁(圖右)被時任立委的韓國瑜(圖左一)打了一拳, 住進台大醫院急診，吳淑珍在床側探視。韓國瑜回憶說，衝突導火線是因為阿扁說了有辱榮民的一句話。（圖／本報資料照片）

專訪韓國瑜這天下午，他剛將請辭台北農產運銷公司總經理的雙掛號寄出，暫時結束北農人事風波，但活力旺盛、鬥志力強的他，馬上點燃另一場戰火，宣布參選國民黨黨主席。當很多質疑參選黨主席是真是假的聲浪出現時，他把時空拉回民國82年5月立法院現場：「我從來不玩假的，那一年，我把阿扁打到住院三天，只為一句話」。

時光隧道重返82年國會 阿扁說了：榮民預算不就等於「養豬」

時間拉回民國82年5月5日，當天的立法院國防委員會，下午審查榮民改革相關預算，討論包括榮民的就養、就醫、就業等，當時的退輔會主委周世斌報告後，時任立委的陳水扁上台說了一番話，才回座位準備坐下時，那年同為立委的韓國瑜卻突然衝過來，掀翻了扁的桌子，用左手用力摑了扁一巴掌，在沒有心理準備的情況下，阿扁當場被打翻過去，足足住了三天醫院。

出生榮民二代，自己也當過軍人的韓國瑜，重建當年火爆事件的現場。他說，當時聽到阿扁在台上，竟然說出：「榮民就養預算不就等於『養豬』」，他一聽就火了，不但馬上拍桌，更衝上去打了阿扁左臉，這段打扁畫面，正是近日台北市議員王世堅在北市議會質詢韓國瑜的內容。

打扁促成藍綠大合解 再沒提過「榮民」和「豬」的連結

重打了民進黨當紅炸子雞阿扁的韓國瑜，當然要付出不小代價，隔一天4、5千名南部鄉親北上包圍立院，抗議韓國瑜暴打阿扁，不過也有3、4千位老榮民來替韓國瑜助陣，立法院附近有萬人集結，讓當時中正一分局分局長程文典緊張的不得了，這下子事情搞大了。

為了化解這場藍綠紛爭，當年民進黨黨主席施明德出面，邀請藍綠喝咖啡大合解，韓國瑜說也因為這場掌摑風波，換得後來20多年，立法院內都不曾再有人說出「榮民」和「養豬」的話，至於為何當事人韓國瑜沒被找去喝大合解咖啡呢？韓國瑜笑稱這原因倒也忘了，但此後他和阿扁不再說話。

韓國瑜（圖前中）一家有四個軍人，一輩子是黃復興黨部黨員，擔任立委時對榮民與榮眷權益著力甚多，1998年間，當時的八二三戰役戰友曾集體向韓國瑜致意。（圖/本報系資料照片 李文輝攝）

為眷村改建又開打 一人爆打20多人

「打人」和「流氓」的形象，跟了韓國瑜20多年，如今又被舊事重提。韓國瑜說他在國會打人，不只打一次，還有一次打得更凶狠。民國85年1月12日在立院議場內，他一人暴打民進黨20多位立委，幾乎是看了人就打，一點都不猶豫，這次又是為了什麼，讓韓國瑜這樣生氣？原來這又是審查和榮民相關的重大預算案，這一打讓幾十萬戶的老舊眷村得以改建，現在回想起來，韓國瑜說：「打得非常值得！」

那時，退輔會提出800億的「眷村改建條例」，事發現場就在立法院議場，當天下午表定二讀會審查此重大預算，沒想到一開會，主席台就被20多位民進黨立委團團包圍，讓當時的立法院長劉松藩根本無法主持會議，韓國瑜說現場沒有一個國民黨立委敢上去。

眼看這一團混亂，韓國瑜心想：「如果不大幹一場，恐怕今天的會就不必開了」，憑著直覺，他火又來了，一人像發了瘋一樣衝上去，左右開弓、亂打一通，見一個打一個，後來民進黨立委周伯倫和他開玩笑說：「你還真打」，當時施台生和廖福本等人本來也想幫忙，但一個脖子受重傷再打就癱了，廖則是年紀不小也很難出手，韓國瑜認為這天如果不打，眷村改建案就沒法討論，「我真的沒有退路了」。

第二次狠打一場，又換來了什麼？當天民進黨立委為了表示抗議全場退席，眷村改建條例才開始正式審查，韓國瑜說，如果這個預算案沒過，上百萬的榮民和榮眷都要繼續住在破舊不堪的眷村裡，而且當年如果沒有陸續改建眷村，後來根本不可能推動得了。到現在，許多榮民伯伯和榮眷，都還記得眷村改建是韓國瑜打出來的。

「被黑了20多年，我也認了」，這20多年來，一直有人說韓國瑜是流氓，在立法院會打人，但為什麼而打？為誰而打？阿扁當年為什麼被打？一切在歷史檔案中，都有明確無法改變的紀錄。

韓國瑜(右)接受中時電子報記者張怡文(左)專訪，對於自己出身軍人世家深感驕傲。

老兵之子、叛逆青年倒吃甘蔗

從小住眷村長大，叛逆的韓國瑜17歲就離家闖蕩，他不喜歡念書就去念軍校，沒想到退伍前一年自動開始唸書，竟然也考上了大學，白天當學生，晚上當警衛、接線生，賺自己的學費和生活費，後來一唸唸出興趣，還唸到政大研究所，先當北市議員助理、北縣議員，後來又當了三屆立委。

很少人知道，韓國瑜一家有好幾個軍人，韓爸爸、他自己和手足兄弟都是，而且他一輩子只在一個黨部，就是黃復興黨部，不曾改過黨部、更不曾換過黨籍。曾經是叛逆青年的韓國瑜，生命成長如同倒吃甘蔗，所以他勸父母不要太早逼小孩，「聰明的孩子自已會找到合適的路」。

韓國瑜(圖中)個性愛恨分明，才暫時結束北農人事風波，馬上點燃另一場戰火，宣布參選國民黨黨主席。(圖/中央社資料照片)

韓國瑜小檔案

年齡：1957年生(60歲)雙子座

學歷：陸軍官校、步校、運輸兵學校，東吳大學英文系、政治大學東亞研究所

經歷：北縣中和市副市長、國民黨第二三四屆立委，2012年擔任台北農產運銷公司總經理。

家庭：父親為軍人裝甲兵，在家中排行老六，已婚育二女一子。

(中時電子報)