年前送暖！福興宮冬令救濟補政府不足
年前送暖！集結各方愛心，大里區福興宮14日舉辦冬令救濟，邀請區內7個里的弱勢民眾提前圍爐，市長林佳龍也到場關心，期盼未來食物銀行能多多與宮廟合作；而童庭基金會也舉辦「記憶中的味道」發表會，邀烏日區弱勢民眾共享尾牙。
台上的薩克斯演奏讓活動更顯熱鬧，福興宮董事長張滄沂表示，今年共準備500份熱食、邀請大里、新里、國光、永隆等7個里的弱勢民眾提前圍爐，每人並可領取1600元紅包與價值800元物資，而活動現場，還有大里仁愛醫院醫護人員為民眾免費健康諮詢，盼讓大家過個健康的好年。
趁著冬令救濟活動舉辦，林佳龍也到場關切弱勢民眾，他表示，政府的力量有限，但民間力量無窮，在政府做不到的地方，福興宮集結各界之力、關懷弱勢，不只暖胃、也暖心，未來也希望食物銀行能與宮廟結合，擴展協助對象，讓台中市處處充滿溫暖。
童庭基金會去年底發起「記憶中的味道」活動，希望藉以傳承老奶奶的「手路菜」，今天並舉行發表會，邀烏日區的弱勢族群共享辦桌餐會，讓更多人品嘗到傳統的美味與人情的溫暖。
(中時)
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