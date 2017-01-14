年關將屆 黃國書寒冬送暖發送物資

年關將屆，立委黃國書今天結合企業團體募集上百份民生物資及熱食，分送弱勢家庭，讓他們在寒冬中感受溫暖。而台中市水噹噹關懷協會也在東區舉辦寫春聯、送春聯活動。

今天寒風細雨，氣溫驟降，黃國書與和大工業、沐石建設、東峰城鄉發展協會和台中市蔬菜商業同業公會、民意街市場自治會等10多個善心單位及人士，募集上百份民生物資和熱食，在台中市東區福成宮分送給弱勢家庭，讓他們在除舊布新之餘也能減輕負擔過好年。

黃國書與台中市議員邱素貞、何敏誠等人都到場發放物資，現場還有免費義剪活動，近中午時東峰城鄉發展協會的愛心志工們更煮了一大鍋薑母鴨和飯菜給大家享用，在寒冬中讓受贈者飽餐一頓，溫暖在心裡。

他表示，今天捐助的對象以東區的低收入戶為主，雖然近來景氣不好，但依然有許多善心單位及人士願意出錢出力，捐贈白米、沙拉油、醬油、罐頭、泡麵和棉被等民生物資給需要幫助的人。

黃國書強調，民間單位願意跑在公部門前面做善事，不僅效率較高更令人敬佩，但重點是政府能否利用政策工具提升經濟現狀並創造好的就業環境，才能減少貧窮讓人民過得更好，他會扮演好監督政府的角色並持續關懷協助弱勢民眾。

台中市水噹噹關懷協會也在東區南門福神祠舉辦寫春聯、送春聯活動，今天氣溫下降，現場還為排隊民眾準備熱騰騰的湯圓，免費享用，吸引很多民眾前來，一個上午就送出約400幅。

水噹噹關懷協會理事長邱素貞表示，現場手寫春聯，民眾根據需求索取到自己喜歡的吉祥話，相較印刷春聯的匠氣，多了一股人情味；尤其，年畫圖文並茂，生動活潑，非常討喜，吸引許多人索取。1060114

(中央社)