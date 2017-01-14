北市：台北燈節交維慎重評估 下週公布
台北市觀光傳播局副局長陳譽馨今天說，首度在西門商圈舉辦的台北燈節將結合區域特色，舉行「西城嘉年華大遊行」，交維計畫評估上特別慎重，預計下週經審查後會對外公布。
陳譽馨指出，首度在西門商圈舉辦的2017台北燈節將結合區域特色，開創燈節新風貌，規劃在元宵節晚間舉行「西城嘉年華大遊行」，因規模盛大，因此在交維計畫的評估特別慎重。
她說，在歷經多次跨局處會議商討後，預計下週經道安會報審查後，才會正式對外公布，並無外傳「交維計畫改來改去」狀況。
「西城嘉年華大遊行」將在2月11日元宵節晚間舉行，會有遊行隊伍與花車，除希望給市民及國內外旅客一場歡樂獨特的節慶嘉年華會，更要提供最安全觀賞環境。
觀傳局說，遊行交維計畫經交通、警察等局處多次評估，並在尊重專業與兼顧安全的考量，預計當天中午12時至晚上8時，中華路採「固定時段全封」、「分段管制」為原則，人車徹底分流，並會強化替代道路宣導與周邊疏導措施，將交通衝擊縮限在最低程度的時間與範圍。
至於台北燈節進度，部分主題燈區與十二行政燈區內容都已公布官網，動態也隨時更新，民眾可先睹為快，其他內容近期也將陸續公開。1060114
(中央社)
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