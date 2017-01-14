澎湖拍賣二手傢俱 民眾爭相搶便宜
澎湖縣政府環保局再生工坊今天拍賣回收再生傢俱，現場叫賣聲此起彼落，熱鬧非凡，不到2個小時，共拍賣100多件二手再生傢俱，民眾歡喜撿便宜，除舊佈新好過年。
澎湖環保局再生工坊今天一大早即擠滿了爭相搶購的民眾，趕在年關前撿便宜，拍賣官依序編號和品項進行拍賣，在場民眾分別出價，叫價聲此起彼落，場面非常熱絡。
短短的2個小時，澎湖環保局共計拍賣出有衣櫃、矮櫃、鞋櫃、斗櫃、面紙盒、存錢筒、床組、桌椅組等119件，為再生工坊進帳近新台幣15萬元。
澎湖環保局今天共提供162件9成新的再生傢俱，順利拍賣出116件，未來再擇期拍賣。1060114
(中央社)
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