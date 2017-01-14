阿里山鐵路主題特展 嘉市博物館登場
一項以阿里山登山鐵路為主題的特展，今天起在嘉義市立博物館登場，共展出與阿里山鐵路有關的繪畫與攝影作品、火車模型及鐵道照片等百餘件。
這項名為「立足台灣，放眼天下─從阿里山鐵路環遊世界登山鐵路」主題特展，邀請出身嘉義的鐵道學者蘇昭旭擔任策展人，並以館際資源整合共享的交流形式，邀請交通科學技術博物館至嘉義市展出。
嘉義市文化局指出，阿里山森林鐵路是台灣的瑰寶，更是台灣的世界遺產潛力點，從1912年通車迄今已有100多年，日據時代更肩負林業資產開發的使命，如今已轉變為探索阿里山森林之美的重要工具。
阿里山森林鐵路除了與日本大井川、黑部峽谷鐵道締結為姐妹鐵路外，近日更與印度大吉嶺喜馬拉雅鐵路（Darjeeling Himalayan Railway）、尼吉里鐵路（Nilgiri Mountain Railway）、寇卡西姆拉鐵路（Kalka Shimla Railway）」簽署姐妹鐵道合作意向書。
主辦單位表示，為了放眼世界，這次展覽還包括有世界知名登山鐵道圖片，並透過統計與比較，讓觀眾更加了解阿里山森林鐵路的特色。
文化局指出，特展自今天起至3月12日止在市立博物館展出，並將於2月7日辦理阿里山森林小火車半日遊活動，邀請策展人蘇昭旭帶領參加者尋找北門驛的美麗與哀愁、走訪獨立山森林步道、搭乘森鐵小火車回憶古早時光。1060114
(中央社)
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