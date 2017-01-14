結婚紀念日和尪沒互動 楊冪霸氣這樣回
大陸女星楊冪和劉愷威結婚3年頻被傳感情生變，尤其男方不久前被拍到深夜獨自前往同劇女星王鷗房間，且在女方房內待了4小時才離開，導致婚變傳聞再起，而兩人本月8日的結婚3周年紀念日又沒公開慶祝，更是引發外界聯想，楊冪近日被問及此話題，也霸氣回應堵住酸民嘴。
楊冪日前出席和趙又廷主演的《三生三世十里桃花》電視劇發布會，難免再被問到和劉愷威的婚姻問題，她透露2人每天都會打電話，至於雙方都沒表態慶祝紀念日，更說：「我們有我們的方式，為什麼要告訴大家。」回應超霸氣，直接打臉酸民。另外，楊冪也提到因為忙於工作較少陪家人，認為很對不起家人，盼未來有更多時間可以和家人相處。
(中時電子報)
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