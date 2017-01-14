桃猿5號先發 洪一中期待劉昱言

劉昱言今年參加冬盟，去年季末首度先發都展現壓制力。(中時資料照 圖：中華職棒聯盟提供)

去年選秀加盟Lamigo桃猿的劉昱言，去年季末首度在一軍先發，面對義大，主投5局飆出7次三振失2分，在總教練洪一中眼中留下印象，今點名期待他扛下球隊5號先發。

洪總表示，看到劉昱言去年季末，還有冬盟的表現，都展現十足的壓制力，雖然控球方面還是需要加強，不過已經比想像中好很多，期待他能夠扛下球隊一席先發投手。

對於洪總的欽點，劉昱言相當開心，他謙虛回應，如果有先發機會，自己一定會好好把握住，盡力繳出好表現，今年參加冬盟，也有向羅錦龍前輩請教，自己開賽時都會不穩的問題，希望能夠好好改進。

(中時電子報)