北市宣導家庭防災，櫃姐、保全參與「快閃CPR」

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「快閃CPR」狀況劇，由櫃姐、保全、工作人員現場示範，教導民眾如何急救。（姚志平攝）

台北市消防局14日在信義區新光三越香堤大道舉辦「家庭防災月,防災恁熊讚」119防災宣導活動，並安排一場別開生面的「快閃CPR」狀況劇，由櫃姐、保全、工作人員現場示範，教導民眾如何急救。

(中時)