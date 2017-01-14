北極熊寶寶模樣萌 柏林動物園添丁

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兩個月前在德國柏林動物園（Tierpark Berlin）產下的北極熊，終於短暫離開母熊，進行5分鐘身體檢查，確認是隻小公熊，預定2月24日對遊客亮相。

路透社報導，小熊去年11月3日出生，但工作人員耗時數週慢慢靠近熊窩博取母熊唐妮亞（Tonja）信賴，昨天終於將小熊帶離媽媽身邊進行檢查。

跟1名動物園管理員和1名獸醫一起幫小熊進行5分鐘檢查的柏林動物園園長克尼利姆（Andreas Knieriem）聲明：「小熊身體健康，是個好奇寶寶。」

園方在官網表示，從鼻子到尾巴體長67公分的小熊重4.6公斤。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，出生兩個月絨毛球似的小熊，現在仍只能搖搖晃晃爬行。動物園管理員說，持續在發育的小熊接下來幾週將越走越穩。

克尼利姆說，這是22年來在柏林動物園產下的首隻北極熊寶寶，十分珍貴。園方預定2月24日讓小熊跟母熊對遊客首度亮相。

園方正透過當地1個廣播電台和各大報紙，公開徵求民眾為小熊命名。（譯者：中央社何宏儒）1060114

(中央社)