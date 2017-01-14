北極熊寶寶模樣萌 柏林動物園添丁
兩個月前在德國柏林動物園（Tierpark Berlin）產下的北極熊，終於短暫離開母熊，進行5分鐘身體檢查，確認是隻小公熊，預定2月24日對遊客亮相。
路透社報導，小熊去年11月3日出生，但工作人員耗時數週慢慢靠近熊窩博取母熊唐妮亞（Tonja）信賴，昨天終於將小熊帶離媽媽身邊進行檢查。
跟1名動物園管理員和1名獸醫一起幫小熊進行5分鐘檢查的柏林動物園園長克尼利姆（Andreas Knieriem）聲明：「小熊身體健康，是個好奇寶寶。」
園方在官網表示，從鼻子到尾巴體長67公分的小熊重4.6公斤。
「每日郵報」（Daily Mail）報導，出生兩個月絨毛球似的小熊，現在仍只能搖搖晃晃爬行。動物園管理員說，持續在發育的小熊接下來幾週將越走越穩。
克尼利姆說，這是22年來在柏林動物園產下的首隻北極熊寶寶，十分珍貴。園方預定2月24日讓小熊跟母熊對遊客首度亮相。
園方正透過當地1個廣播電台和各大報紙，公開徵求民眾為小熊命名。（譯者：中央社何宏儒）1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。