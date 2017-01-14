10元自採高麗菜 萬顆一掃而空
高麗菜價崩盤，台南市有農民乾脆開放自採，採1顆僅新台幣10元，原訂開放2天，哪知今天上午一開園才1個多小時，園內逾萬顆高麗菜全被採光，沒採到民眾直呼可惜。
冷氣團南下，台南市今天清晨明顯寒意，新市區大營里的產業道路卻湧進逾百輛汽車，一問之下，原來當地農民陳朝坤開放面積約6分地的高麗菜田，供民眾自採，1顆只要10元。
進園民眾多自備刀子採高麗菜，還有人帶著大型肥料袋、水果籃、洗衣籃，將碩大高麗菜裝袋打包，有些高麗菜重達5斤以上，買的太多，搬上車也要花上不少力氣。
有些人家把採高麗菜當成親子活動，1名父親說，難得有這樣的機會，特地帶小孩子來體驗。另有家庭主婦說，準備送給親朋好友。
這片高麗菜園初估有1萬2000顆高麗菜，陳朝坤原訂2天才會被採完，哪知上午8時一開園，1個多小時內全被採光，不少晚到民眾直呼可惜，他們說，這種速度未免也太快了吧。
陳朝坤說，高麗菜價格崩盤，盤商不願意收購，若當肥料犁掉，又有點可惜，才決定開放讓民眾自備工具採收，但他沒想到反應這麼熱烈，單是事前詢問電話就接到手軟。1060114
(中央社)
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