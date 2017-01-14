桃猿土投新希望 菜鳥劉昱言扛先發

我要評比

職棒Lamigo桃猿隊去年戰績墊底，本土投手只有王溢正固定先發，今年為了加強投手戰力，找來日本教練杉山賢人，另外也寄望菜鳥左投劉昱言加入輪值。

桃猿隊去年先後用過6名洋投當先發，王溢正先發23場、投134局是本土最多，第5號先發投手一直沒有固定下來，洪聖欽7場、王躍霖6場已是王溢正之外最多。

桃猿隊今天在屏東開訓，備戰新球季，總教練洪一中表示，本土投手的先發人選，目前看好劉昱言。

劉昱言22歲，去年下半季進入球隊，在一軍出賽3場。洪一中觀察，劉昱言在球季末、冬季聯盟的登板，有壓制力，心理素質與技術都不錯，控球有待加強，但比想像中好。

洪一中稱讚，劉昱言在秋訓的時候，展現出來的態度、肢體協調都很棒，可以用100分形容。

領隊劉玠廷表示，去年開季3名洋投沒有到位，導致一開季戰績拉不起來，今年要記取教訓，「不讓憾事再次發生」，所以積極找洋投。並請來日籍教練杉山賢人、前La new熊投手林敬民加入教練團，協助投手養成。

劉玠廷表示，3個外籍球員名額計畫找先發型投手，已經談妥賽格威（Zack Segovia）會在農曆年前加入春訓，台日交流賽確定派賽格威參加。

桃猿隊後防維持去年，由林柏佑、陳禹勳負責把守最後兩局，終結者初步規劃是陳禹勳。中信兄弟釋出的左投林英傑預計16日加入桃猿春訓，定位牛棚。

洪一中表示，林英傑的球速雖然不如以往，但是經驗豐富又是左投，現有投手群都是年輕人，希望林英傑加入之後，能夠傳承經驗。1060114

(中央社)