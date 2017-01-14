看好越南市場 貿協積極推廣台灣品牌

對外貿易發展協會行銷專案處副處長楊光明（中）說，越南市場潛力巨大，台越貿易合作前景可觀，將持續透過各種管道把台灣優質品牌與產品，推廣給越南消費者。中央社胡志明市攝 106年1月14日

中華民國對外貿易發展協會行銷專案處副處長楊光明表示，越南市場消費潛力巨大，台越貿易合作前景可觀，今後將持續透過各種管道將台灣優質品牌與產品，推廣給越南消費者。

由對外貿易發展協會承辦的台灣精品推廣活動今天起在越南胡志明市舉行2天。除了在當地以運動科技為主題設置台灣精品體驗行銷專區外，還贊助胡志明市愛心公益路跑（HCMC RUN），以響應公益並結合運動行銷的方式推廣台灣精品。

楊光明表示，越南人口多且年輕，消費能力旺盛，其中消費以胡志明市為驅動引擎，胡志明市年輕人講求時尚，消費產品若能在此先建立品牌，就容易在越南其他地方打開通路。

此外，台灣目前是越南第5大貿易夥伴，也是越南第4大投資來源國，雙方經貿往來甚為密切，未來仍有極大合作發展空間。

他說，「台灣精品」活動在越南推廣至今邁入第7年，已經明顯受到許多越南朋友的喜愛與支持；有80%參加過台灣精品活動的越南消費者，認同台灣精品是優質且可信賴的。

他指出，外貿協會將持續透過各種管道將來自台灣的優質品牌及產品，推廣給越南消費者；相信越南人對高品質產品的需求將隨著經濟發展而大幅增加，台灣精品的優質品牌和產品將日益獲得越南消費者認同與肯定。

他又說，為了響應政府新南向政策，瞄準越南等國市場，今後除了計畫在越南重要購物中心設置「台灣精品體驗行銷專區」，辦理類似活動外；還在越南各項重要展覽中設置「台灣精品館」、舉行新產品發表會等，希望促成台灣精品與越南企業合作，進一步拓展當地市場。1060114

(中央社)