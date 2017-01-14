1月上海車牌拍賣平均成交價上升

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中新社報導，2017年上海首次車牌拍賣今日結束，共有約23萬人參與競拍，較上個月增加約1.2萬人，車牌平均成交價延續去年的上升趨勢，達到87,685元人民幣（下同），較去年全年平均價格高出近2000元。最終拍賣結果顯示，車牌中標率為5.3％。

報導稱，本月上海官方共投放滬牌額度12,215輛，較上月減少46輛。但受到新年氛圍，吸引不少民眾希望試手氣、博彩頭，本月依然是近年來投放額度較多的一個月。

上海市自1994年實施斯車牌照額度拍賣，為中國最早進行牌照拍賣的城市。隨著機動車保有量增長，車主對於滬牌的需求與日俱增，上海車牌的價格也在逐年攀升。

(工商)