廣東高速公路19車連撞 6死16傷

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中國大陸廣東省清連（清遠－連州）高速公路今天上午發生一起連環車禍，共19車連撞並有7台車輛著火。截至今天下午，事故已造成6人死亡，16人輕傷。

綜合騰訊網、新浪網等陸媒報導，這起事件發生於上午9時29分廣東清連高速北行陽山路段。事發時多輛汽車相撞，其中一輛小客車與一輛油罐車相撞後引發熊熊大火，夾帶濃煙。

報導引述廣東交通運輸廳公布資料顯示，這起事故共有19輛車碰撞事故，7輛車輛著火，造成6人死亡，16人輕傷。目前火勢已被撲滅，路段單向封閉，相關救援處置工作正在進行中。1060114

(中央社)