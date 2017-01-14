春節國道事故多 疲勞駕駛等是主因

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農曆春節將至，交通部台灣區國道高速公路局今天表示，過去2年春節假期，平均每天發生72.8及80.5件國道事故，疲勞駕駛、恍神和變換車道不當都是原因。

距農曆春節不到2週，高公局說，春節期間高速公路車流量大，和平常日比較約1.7到2倍，提醒民眾年節期間上路注意安全，以免發生事故，影響返鄉出遊興致。

高公局統計，民國104、105年春節期間國道分別發生437件及725件事故，平均每日發生72.8及80.5件，其中包括疲勞駕駛、恍神注意力不集中或變換車道不當導致。

統計國道事故平均每件處理時間約25到30分鐘；平日交通狀況下，一旦發生事故會造成回堵，每回堵1公里約需花10分鐘才紓解，如發生在春節車流量大時，後續車流不斷湧入，更增紓解困難。

高公局提醒，如果真的發生事故，應盡速通報1968或110處理，避免造成後方二次事故，在警方人員到達現場前先啟亮危險警告燈，並在車輛後方約100公尺處豎立車輛故障標誌。1060114

(中央社)