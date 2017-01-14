桃猿測揮棒速度 梁家榮大聯盟等級
Lamigo桃猿今正式展開春訓，在打擊練習時，一旁擺起一台揮棒速度的測量機器，在揮棒練習時，會顯示揮棒速度，與球的飛行速度，許多球員都來小試身手，陣中內野手梁家榮，揮出149公里全隊最高。
總教練洪一中說，大聯盟許多打者，都會利用這種機器測量，已經行之多年，揮棒速度都在145公里上下，梁家榮的揮棒速度應該有大聯盟等級。
猿隊買進此台打擊速度測速計，領隊劉玠廷表示，主要是近幾年與羅德交流，他們都會使用此台機器來測量，所以球團就引進讓球員更能了解自己的揮棒速度與擊球的延伸性。
今年剛談下5年平均月薪50萬的王柏融也上去試試，平均揮棒速度大概138公里左右，洪總評析，王柏融主要是借力使力的打者，雖然揮棒速度沒有非常快，但善於借用投手的投球力道擊出長打。
(中時電子報)
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