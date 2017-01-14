歐洲急凍 狐狸掉進河裡慘變冰雕
嚴寒近日侵襲歐洲大陸，多國氣溫驟降，一周內已造成至少60人死亡，就連動物也受害。德國巴登-符騰堡州一隻狐狸不慎掉入多瑙河中，竟然被活活凍死在河裡，被人發現後切成冰雕。
據報導，當地居民發現狐狸掉入冰河，並全身被凍住之後，拿鋸子切割冰塊，最終連同冰塊一起將狐狸拿出來。據推測，狐狸可能是在覓食時踩上冰面，但冰面裂開使其落入河中，沒能爬上岸來，最終被凍死。
歐洲地區近日迎來強烈風雪與低溫天氣，本次寒流從東部的波蘭、捷克、俄羅斯等地開始，一路向西襲捲整個歐洲大陸和英國。多處出現零下20度、甚至30度的低溫，不僅讓各地的電力和暖氣系統崩潰，更讓去年冒著生命危險抵達的難民們，出現嚴重的生存危機。
在波蘭僅一週時間就有至少20人死於本次低溫襲擊，塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）更出現宛如大批難民冒風雪大排長龍領取熱食的場面，全歐洲因低溫猝死的人數已爆增至60人，悲劇數字仍不斷上升中。
(中時電子報)
關鍵字：歐洲嚴寒
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。