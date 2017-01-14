歐洲急凍 狐狸掉進河裡慘變冰雕

狐狸「冰雕」。（圖片來源：Klaus Leuser）

狐狸掉進河裡，慘被凍成冰雕。（截自youtube畫面）

狐狸掉進河裡，慘被凍成冰雕

嚴寒近日侵襲歐洲大陸，多國氣溫驟降，一周內已造成至少60人死亡，就連動物也受害。德國巴登-符騰堡州一隻狐狸不慎掉入多瑙河中，竟然被活活凍死在河裡，被人發現後切成冰雕。

據報導，當地居民發現狐狸掉入冰河，並全身被凍住之後，拿鋸子切割冰塊，最終連同冰塊一起將狐狸拿出來。據推測，狐狸可能是在覓食時踩上冰面，但冰面裂開使其落入河中，沒能爬上岸來，最終被凍死。

歐洲地區近日迎來強烈風雪與低溫天氣，本次寒流從東部的波蘭、捷克、俄羅斯等地開始，一路向西襲捲整個歐洲大陸和英國。多處出現零下20度、甚至30度的低溫，不僅讓各地的電力和暖氣系統崩潰，更讓去年冒著生命危險抵達的難民們，出現嚴重的生存危機。

在波蘭僅一週時間就有至少20人死於本次低溫襲擊，塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）更出現宛如大批難民冒風雪大排長龍領取熱食的場面，全歐洲因低溫猝死的人數已爆增至60人，悲劇數字仍不斷上升中。

(中時電子報)