萬達發布2016年營收數據 地產、娛樂兩樣情

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綜合陸媒報導，大陸知名企業萬達集團今日發布2016年的收入數據，營收部分增長3.4％達2,549.8億元人民幣（下同）；淨利方面有雙位數的高成長。旗下地產子公司該年營收下滑25％，至1,430億元；旗下娛樂子公司營收則呈相反走勢，增長25％，至640億元。

(工商)