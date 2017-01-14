廣州台商建美術館 助兩岸藝文交流

「別人是轉型升級，我是轉行！」廣州市台協天河分會會長、大舜企業董事長王慶祥，從在廣州經營的光學電子、酒店等本業，同時跨足美術館經營和文創領域。

1989年到大陸創業成功的台商王慶祥介紹起館藏寶貝如數家珍，對每件作品鑒賞也有獨到見解。王慶祥說，「在藝術領域或許不是最專業的，但只要發自內心喜歡一樣事物，就有足夠的動力去做。」

王慶祥在台南時，就大力推動「美術森林」理念，希望讓每個藝術家的工作室、個人空間，都能是一座面向大眾開放的美術館。

到廣州經商後，王慶祥把這套理念複製到「第二家鄉」廣州，一手打造「大新美術館」，作為兩岸藝文和文創工作者的交流基地。

美術館也成為廣州當地的「教育性質美術館」，讓美術學院學生有更多展示、發揮創意的舞台，也常有老師帶學生到此講解參觀。

王慶祥說，園區內共有14個「藝術空間」貨櫃，目前已有4名兩岸重量級藝術家入駐，作為個人工作室、作品展示空間。希望進一步透過推廣這個空間，解決兩岸藝術家缺乏作品通路的困難。

(旺報)