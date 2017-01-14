巴拿馬貨輪高雄港外海傾斜 13印尼籍船員獲救

巴拿馬籍貨輪「通成601」號14日在高雄港外海傾斜待救，國防部派機吊掛救人。（國防部提供）

巴拿馬籍貨輪「通成601」號14日在高雄港外海傾斜待救，國防部派機吊掛救人。（國防部提供）

巴拿馬籍貨輪「通成601」號14日上午10時6分在高雄港西方外海26浬處，突然傾斜載浮載沉，國搜中心獲報後指派海空搜救，輪上13名印尼籍船員被吊掛救起送到小港機場，再接到海巡署第五海巡隊，疑因風浪太大導致機艙破裂進水，造成這起海事事件。

國搜中心上午10時6分接獲「通」船通報傾斜3、40度岌岌可危，立即指揮空勤總隊海豚直升機起飛，10時42分國防部空軍嘉義基地EC-225型救護直升機也接到命令馳援，11時8分與12時3分，兩架直升機分別吊掛救起6人及7人，13名船員全數獲救。

13名船員被救起後，被載往小港機場，再送往位於高雄旗津的海巡署第五海巡隊，期間海巡署也出動福星艦等多艘艦艇救人，經通譯到場後船員表示，因為風浪太大導致機艙破裂進水，不過詳細原因仍待航港局海事調查。

(中時)