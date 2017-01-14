洪秀柱抵舊金山 僑胞熱烈歡迎

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國民黨黨主席洪秀柱今晚抵達舊金山。她表示，好多年沒來舊金山，感謝僑胞多年來對國民黨的支持及期許，並對海外籌款，心存感謝。

洪秀柱於當地時間13日晚間7:20抵達舊金山機場，她向等候多時的僑胞握手問好，僑胞也大聲喊「柱柱姐加油」。

洪秀柱說，華僑是革命之母，尤其是多年來對國民黨的支持及期許。對於國民黨的挫敗，她了解許多僑胞非常難過，同時也希望國民黨能夠再度崛起。在這個重要關頭，她藉此機會來海外宣揚國民黨理念，希望和海外僑胞一起努力。

國民黨海外部副主任鍾維君表示，洪秀柱明天要拜會舊金山傳統僑社、國父紀念館。當地時間15日下午是重頭戲，將於佛斯特市（Foster City）的Crowne Plaza 飯店向所有僑胞發表演說，會後僑胞將把在舊金山募得的款項交付洪秀柱。

鍾維君說：「演說不收門票。愈多人來愈好」。

今年91歲僑胞鄭積森說，自己開車前來接機。他非常支持洪秀柱，這次也擔任洪秀柱之友會會長。

鄭積森說，這次舊金山南北灣有2場僑宴。雖然準備時間很短，但僑胞反應熱烈，報名人數完全爆表，因為場地限制，只能容納約400人參加，很遺憾無法接納更多僑胞。

洪秀柱之友會執行長王維說，這次出席晚宴者約3成為國民黨黨員，其他都是一般僑界人士。洪秀柱在舊金山的行程包括拜會舊金山傳統僑社，發表演說及晚宴。她將於1月16日離開舊金山轉赴芝加哥，休士頓，洛杉磯等城市訪問。1060114

(中央社)