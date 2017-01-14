蔡總統瓜國演說 透過台助建置系統直播

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立法院長蘇嘉全今天表示，總統蔡英文12日在瓜地馬拉國會進行演說，全程透過台灣協助設置的國會直播系統放送全國，讓瓜國人民感受來自台灣的溫暖祝福。

蔡總統12日在瓜地馬拉國會發表演說，並在瓜國國會簽名簿留下「爭取民主 追求自由 中華民國總統蔡英文」。

蘇嘉全今天在臉書上表示，蔡總統12日在瓜地馬拉國會進行演說，全程透過台灣協助設置的國會直播系統放送全國，讓瓜國人民感受來自台灣的溫暖祝福。

他也說，去年6月，瓜國國會議長塔拉西納率團來訪，他向塔拉西納介紹立法院議事直播國會頻道，讓新國會公開透明。當時塔拉西納就說，回去後也要在瓜國的國會推動，事後中華民國也協助促成這樁美事。

蘇嘉全表示，很高興在蔡總統到訪時，瓜國的國會直播系統也正式啟用，相信兩國的情誼將因此更深厚。1060114

(中央社)