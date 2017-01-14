美自由女神紀念金幣 首見非裔女性臉孔

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美國將發行100美元面額的自由女神紀念金幣。自由女神是美國國家象徵，通常以白人女性為形象，這次首次以非裔美國女性為代表。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，發行這枚24K金幣是為紀念美國鑄幣局成立225週年。這是象徵自由女神種族多樣化系列紀念幣當中的一款。

鑄幣局12日聲明表示，這些紀念幣將「以自由女神各種各樣當代形式為寓意，其中包括代表亞裔、西班牙裔以及印度裔美國女性的設計。」

鑄幣局說，發行這些紀念幣是為「反映美國文化和種族的多樣性。」

這枚新款紀念幣上頭鑄有戴著金色星星環繞的皇冠、栩栩如生的非裔自由女神，將在4月16日對外發行。（譯者：中央社周慧盈）1060114

(中央社)