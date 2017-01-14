政院核定黃志芳出任貿協董事長

行政院發言人徐國勇今天表示，行政院已核定由總統府新南向辦公室主任黃志芳出任貿協董事長。

徐國勇指出，此案是由行政院長林全昨天核定，此外暫無進一步資訊。

黃志芳在扁政府任內曾擔任外交部長，外界比較不清楚的是，他2008年卸下公職後，曾有一段時間在商界任職，談到過去這段經驗時都會說「你們不知道我曾當過台商吧」，也透露當時曾用心學習越南話，有次帶領公司團隊到越南出差時，在台上用越南話致詞讓全場驚訝，對推動經貿事務也有頗多想法。1060114

(中央社)