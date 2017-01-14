3名韓籍女生 搭計程車遭迷昏性侵
臉書部落格「유학일기 - 留學日記」，今天PO文表示，有3名韓國女生，昨天搭計程車到北市觀光，路途中喝下對方提供的飲料，最後失去意識，其中1人就在車上遭對方性侵，北市警方目前已帶被害人前往醫院驗傷，並進行筆錄製作中。
文章中轉述被害人的說：「您好、我們是在 Diary of Ximen 2 飯店住宿中的三個女學生。我們是來臺灣5天4夜的旅遊、把本論直接來説、我們在玩Jerry Taxi tour當中被性侵了。
喝了養樂多之後三個人中兩個人的記憶沒了。只記得的是被性侵的一個朋友在計程車裏面把襯褲和絲襪強制脫掉、然後她一直在抵抗的情況。比昏迷的兩個人之外一個人的記憶比較清楚、可是正在沒有精神也沒有力氣説明清楚、
因此可幫助的(中文和韓文)來的話會給他説明更詳細一點。現在時間很晚了不過今天或明天可以幫助我們的人或住在西門還是臺北的人請留言聯絡一下。」
(中時)
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