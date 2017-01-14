李明賢：民進黨選前勞工是麻吉 選後變麻糬
蔡英文13日從薩爾瓦多要飛往美國舊金山過境時，在機上與媒體寒暄，談到一例一休話題時，她感嘆地說政府公親變事主，勞方應該要跟老闆溝通才是。
蔡英文表示，媒體不必跟她說，而是應該去跟老闆講。蔡英文認為現今的台灣正是如此，勞方只去跟政府抗議，卻不自己跟資方溝通，使得政府公親變事主。
對此，國民黨發言人李明賢在臉書諷刺，民進黨「選前勞工是麻吉，選後勞工是麻糬？」，李明賢表示，「蔡英文心中的勞工果然是最軟的那塊，就像麻糬一樣，軟軟的越搗越好吃！」
李明賢說，「什麼都人民自己想辦法，要這個政府幹嘛？」「蔡英文說出這種不負責任的話，難怪林全會說漲價是必然的，賀陳旦會說高速公路一定塞一樣。」
李明賢最後再對蔡英文補一槍，「要富家千金懂基層勞工的辛苦，可能真的就像白天不懂夜的黑吧！」「今天很冷，大家要好好保暖喔！不然感冒了政府會怪我們沒有好好照顧自己的！」
(集團連線報導)
關鍵字：蔡英文
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。