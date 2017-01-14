李明賢：民進黨選前勞工是麻吉 選後變麻糬

蔡英文在機上與媒體寒暄，意外談及一例一休話題。（中央社）

蔡英文13日從薩爾瓦多要飛往美國舊金山過境時，在機上與媒體寒暄，談到一例一休話題時，她感嘆地說政府公親變事主，勞方應該要跟老闆溝通才是。

蔡英文表示，媒體不必跟她說，而是應該去跟老闆講。蔡英文認為現今的台灣正是如此，勞方只去跟政府抗議，卻不自己跟資方溝通，使得政府公親變事主。

對此，國民黨發言人李明賢在臉書諷刺，民進黨「選前勞工是麻吉，選後勞工是麻糬？」，李明賢表示，「蔡英文心中的勞工果然是最軟的那塊，就像麻糬一樣，軟軟的越搗越好吃！」

李明賢說，「什麼都人民自己想辦法，要這個政府幹嘛？」「蔡英文說出這種不負責任的話，難怪林全會說漲價是必然的，賀陳旦會說高速公路一定塞一樣。」

李明賢最後再對蔡英文補一槍，「要富家千金懂基層勞工的辛苦，可能真的就像白天不懂夜的黑吧！」「今天很冷，大家要好好保暖喔！不然感冒了政府會怪我們沒有好好照顧自己的！」

(集團連線報導)