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什麼土壤孕育「假灣生」？陸：綠色政治是禍首

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灣生回家
《灣生回家》近期的風波給台灣民眾上了一堂歷史課。(圖/翻攝自灣生回家臉書)

《灣生回家》一書作者陳宣儒（田中實加）日前被爆出身份造假，引發外界輿論抨擊，有不少人質疑她故事所塑造的戀日情結。對此，大陸媒體評論，台灣之所以孕育出心態上的「灣生」，歸根究底在於綠色政治下的錯亂歷史教育。

中共黨媒《人民日報》海外版今天(14日)發表評論文章，分析台灣近期發生的灣生造假事件，認為這是一種畸形的媚日。所謂灣生，指的就是日治時期的在台日人所生子女，他們大部份在戰後被遣送回國，只有少部分留在台灣。然而，這種歷史情感在台灣卻被放大檢視，因為類似路線的故事很有市場。

文章指出，媚日情結在台之所以受歡迎，是因為其觀點符合當今的某種「政治正確」，與檯面政治人物和民間的哈日潮流一拍即合，所以引發一系列共鳴。

追溯這種「政治正確」的根為何？文稱源自於李登輝、民進黨等台獨派20多年來的持續努力，使親日、媚日、哈日的種子逐漸深耕發芽，形成新一代的錯亂歷史觀。

回溯真實的歷史，日本殖民時期曾殺害不少反抗人士，建設台灣也只為搾取資源，更視當時的台灣人為二等公民。而現在回去謳歌那段歷史，難道不是「被殖民斯德哥爾摩症候群」的體現？

(中時電子報)

關鍵字：灣生回家陳宣儒田中實加斯德哥爾摩症候群綠色政治
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