蔡英文瓜國演說直播 幕後推手原來是他

蘇嘉全14日在臉書透露，蔡英文總統12日在瓜地馬拉國會進行演說，幕後促成此事的是瓜國國會議長塔拉西納。（圖為去年6月塔拉西納率團訪問立法院／取自蘇嘉全臉書）

國會外交再添成功實例！立法院長蘇嘉全今天在臉書表示，恭喜我友邦瓜地馬拉「國會頻道」啟用，去年6月瓜國國會議長塔拉西納（Mario Taracena Diaz-Sol）率團訪問立法院，他便介紹立法院議事直播的國會頻道，當時塔拉西納就說，回國後也要在瓜國國會推動，事後我方也協助促成此樁美事。

蘇嘉全還透露，蔡英文總統12日在瓜地馬拉國會進行演說，就是全程透過台灣協助設置的國會直播系統放送全國，讓瓜國人民感受來自台灣的溫暖祝福，相信兩國情誼將因此深厚。

(中時)