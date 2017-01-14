MLB》鬼才梅登又有新招 席瓦伯改打第1棒？

小熊隊23歲重炮席瓦伯新球季有可能擔任第一棒。(美聯社資料照)

突破開路先鋒非得要飛毛腿的窠臼，小熊總教頭「鬼才」梅登又有新點子。季外原先的第一棒佛勒（Dexter Fowler）改披宿敵紅雀戰袍，梅登有意讓小熊23歲新秀重炮席瓦伯(Kyle Schwarber)擔起開路先鋒重任，不拚速度改重上壘率。

小熊重炮席瓦去年開季就膝蓋動刀球季報銷，不過世界大賽及時歸隊，毫無首次大賽的青澀貢獻7安，深受梅登教頭重用，如今更要打破傳統，讓他擔任開路先鋒，反倒要讓看來最合適的第一棒人選，世界大賽MVP(最有價值球員)、上季有76分打點、獲96次保送佐伯瑞斯特(Ben Zobrist)扛起第4棒。

「讓席瓦伯打第一棒是不錯的主意。」梅登屬意的打序，2、3棒不變仍是布萊嚴(Kris Bryant)、瑞佐(Anthony Rizzo)。ESPN 資深專欄作家修恩費爾德(David Schoenfield)，也同意梅登的看法。

修恩費爾德引用資深棒球權威席漢(Joe Sheehan)所言，認為傳統開路先鋒以速度取勝的觀念已經顯得過時，「速度已經不再是必要條件，重炮並不需要第一棒盜壘，打序在重炮之前，他們的威脅性也降低。」

修恩費爾德也分析道，依據小熊上季前5打序都有超過703次打席，第一棒更來到772次，若席瓦伯從第5棒改打第1棒，一季將可增加71次打席，即便席瓦伯沒有速度優勢，但他開轟能力得以彌補。過去也不是沒有強打擔任開路先鋒的例子，包括山塔納(Carlos Santana)、金鶯瓊斯(Adam Jones )都曾擔任過第一棒。

(中時電子報)