柯文哲能否連任？ 姚立明：看時力會不會挺
國會觀察文教基金會董事長姚立明今日出席時代力量2周年黨慶，面對鄭弘儀詢問柯文哲會不會連任成功？姚立明回說，要看時代力量挺不挺。
時代力量今辦2周年黨慶，國會觀察文教基金會董事長姚立明出席，被主持人鄭弘儀問及前行政院長會不會參選台北市長，姚立明回說「不知道」，這要問國民黨的人。
鄭弘儀接著問柯文哲連任會不會成功？姚立明則回說，柯文哲能否連任，要看時代力量會不會挺。他認為，柯文哲當初是靠白色力量當選，現在當然也要結合公民力量與進步勢力的支持？
至於國民黨主席是誰會當選？姚立明馬上回說是吳敦義，毫無懸念。
(中時電子報)
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