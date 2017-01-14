強尼戴普歹戲拖棚 黑色星期五終於離婚
強尼戴普（Johnny Depp）去年5月與小22歲妻子安柏赫德（Amber Heard）鬧離婚，兩人互指對方家暴、外遇，家醜鬧成滿城風雨，歹戲拖棚近7個月後，法院終於在美國時間13號，也是黑色星期五這天，宣布離婚生效。
強尼戴普去年同意支付女方700萬美金（2.2億台幣），作為加速離婚的條件，不過安柏赫德還想加碼，但據洛杉磯高等法院公布的離婚文件顯示，法院駁回安柏赫德加碼要求，維持原判。
除了支付700萬美金外，強尼戴普還會將兩隻愛犬、一匹馬與2台跑車送給前妻當成和解條件。對於離婚生效，強尼戴普律師就回應：「能在13號星期五這天得償所願，很幸運」，安柏赫德的律師則說「長久以來的夢魘終於結束了」。
(中時電子報)
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