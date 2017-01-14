玉山低溫-0.9度白茫茫 尚未下雪

受大陸冷氣團影響，玉山主峰與北峰天寒地凍，今天14日下午2點15分，氣溫降到冰點，之後繼續降溫，截至下午4點已降到攝氏零下0.9度，但並沒有下雪。中央氣象局北峰氣象站表示，目前峰頂四周濃霧籠罩、白茫茫一片。

不過就算玉山真的下雪了，對民眾而言也僅止於訊息意義，因為遊客根本搆不到、摸不著！想進入玉山園區必須提早1個月提出申請，然後因總量管制必須抽籤，中籤率從假日約20或30分之1，到非假日的3分之1或4分之1。

就算幸運抽中了，1個月後若還有雪，也常因安全考量步道封閉進不去；如果能夠順利進去，那通常就是因裡面沒雪才開放通行。所以真正要賞雪，應該是選擇人車都能親近的合歡山。

(中時)