菲南恐怖組織 釋放韓籍船長
在菲律賓南部恐怖組織手中熬過將近3個月之後，1名南韓籍船長和他的菲籍船員今天獲釋。
菲律賓西民答那峨島軍區發言人斐勒孟．陳（Filemon Tan）透過手機簡訊宣布，韓國籍船長Park Chul hong與菲籍船員阿林達豪（Glenn Alindajao）今天上午在蘇祿島（Sulu）獲釋。
斐勒孟．陳表示，早年與政府達成和平協議的穆斯林武裝組織「莫洛民族解放陣線」（MNLF），居中牽線促成2人的獲釋。
Park Chul hong是貨輪東方巨人號（Dong Bang Giant）的船長。
這艘船於去年10月20日從澳洲航往南韓，不料在塔威塔威群島（Tawi-tawi）海域被不明快艇攔截，約10名武裝男子用繩索爬上貨輪，綁走2人。
軍方聲稱，犯案者是恐怖組織「阿布沙伊夫」。
塔威塔威群島與蘇祿島毗鄰，都是阿布沙伊夫活躍的地盤。阿布沙伊夫約於2年半以前已向伊斯蘭國組織（IS）效忠，目前手中還握有至少25名外國及菲國人質。
馬拉坎南宮和平顧問杜瑞薩（Jesus Dureza）在接近中午時抵達蘇祿島，並把人質接到了南部大城納卯市。
杜瑞薩在電視轉播的記者會上引述獲釋人質說，綁匪躲在深山，經常帶著人質移動，以躲避軍方的追剿。2名人質雖然曾經考慮脫逃，但因「環境有利於綁匪而不敢冒險」。
蘇祿島和塔威塔威群島叢林密布，即使是菲律賓軍方在追剿行動中，也經常吃虧。
菲方不願透露2人是否支付了贖金，僅強調官方政策是不與恐怖分子談判。1060114
(中央社)
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