台大生獲培力計畫 將問越南人對台看法
內政部移民署今天舉行「106年新住民子女海外培力計畫」授旗儀式；獲選者之一的台大政治系學生陳金鈴說，這次跟母親回越南，將找100名民眾做問卷，了解他們對台灣的看法。
移民署今天下午舉行「106年新住民子女海外培力計畫」寒假授旗儀式暨行前說明會；今年共有73組報名，經甄選會議評選後，家庭組有38組、親師組3組獲選，共計85人成行；他們將前往越南、印尼等國，進行為期7天以上的生活學習體驗計畫。
移民署長何榮村說，目前婚姻來台的新住民已超過52萬人，新住民子女則超過36萬人，其具有的語言及多元文化優勢，是台灣推動國際發展及新南向政策重要的助力。
何榮村也勉勵所有入選者（家庭），可以用心觀察、細心體驗當地文化，看出不一樣的東西，並鼓勵新住民子女報考移民特考等，期盼他們透過這次的交流學習機會，協助新住民子女與國際接軌，為國際發展及新南向政策育苗。
陳金鈴說，希望利用這次的海外培力計畫，更深入了解、貼近母親的家鄉，而問卷題目的設計方向，主要想了解越南民眾對台灣經濟、文化等層面的認識程度，也請母親幫忙翻譯題目。
陳金鈴也說，當自己踏出第一步與越南對話，才能了解他們的想法，「而不是只有我們（台灣）自己去猜測的越南」。
來台22年的陳金鈴母親胡金玉嫦則說，女兒從小就不用讓她擔心，更透過爭取獎助學金的機會，減輕家裡的經濟負擔，這次女兒帶著「任務」回到越南，希望她努力做好。1060114
(中央社)
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