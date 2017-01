是否恪遵一中政策 川普保留彈性

美國總統當選人川普今天接受「華爾街日報」專訪指出,在看到中國改善貨幣操縱及貿易作法前,他不會恪遵長期以來美國對「一個中國」政策的承諾。

川普接受華爾街日報(WSJ)長達1小時訪問,對於是否取消制裁俄羅斯,川普也抱持開放態度。川普談論未來上任後美國與俄羅斯和中國的關係,暗示他可能重新調整與這兩大國外交政策方向。

談及是否支持美國的「一中」政策,川普說,「一切還在談判,包括『一中』。」(Everything is under negotiation including One China)川普表示,在看到北京當局就人民幣及貿易等方面做出改善前,在對台灣立場上,他不會恪遵美國長期以來的「一中」政策。

儘管川普一直以來持續批評中國,不過在訪談中,他特別秀出收到中國大陸國家主席習近平寄來的假期「漂亮賀卡」。

華爾街日報報導,川普對涉及中國、台灣的外交慣例似乎很不耐煩。在勝選後,川普接到來自台灣的領導人的恭賀電話,引發中國反彈,及美國外交政策專家疑慮,他們質疑川普是否清楚這通通話的影響含意。

提到台灣,川普舉軍售案為例,「我們去年賣了20億美元軍事裝備給他們」,「我們可以出售20億美元最先進、最棒的軍事裝備給他們,但我們卻不可以接他們一通電話?」「首先,不接那通電話將是非常無禮的」。

至於是否替中國冠上「貨幣操縱國」,川普在訪談中說,他不會在上任第一天就這樣做。「我要先和他們(中國)談談。」

川普還說,「他們當然是操縱國。但我不希望這樣做。」不過,川普直言不滿中國的貨幣作法,指稱中國蓄意讓人民幣貶值。川普說,「我們的企業如今無法與他們競爭,因為我們的貨幣強勢,這會搞死我們。」

有關歐巴馬政府去年12月底對俄羅斯祭出的制裁,川普指出,他上任後將至少保留一段時間。不過,川普暗示,如果俄羅斯證明有助美國打擊恐怖主義和其他美國要達成的重要目標,他可能廢除這些制裁。

由於在蒲亭(Vladimir Putin)領導下美俄緊張關係節節升高,尋求改善美俄關係特別是美國總統致力的目標之一。未來倘若川普欲改善美俄關係,仍必須仰仗國會,但連多位共和黨籍議員都希望美國對俄羅斯採取強硬立場。

川普說,他準備在宣誓就任後與俄羅斯總統蒲亭會面。1060114

(中央社)