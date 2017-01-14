男女3招成高手 心理學家教你如何接吻
「接吻」，在男女關係之間是一種神奇的潤滑劑，科學家發現，有相當程度的情侶關係就開始於一個吻，更有近6成的男女曾因對方「吻技很糟糕」而結束戀情。心理學家對男生和女生各提出3點，讓你能成為對方心中的接吻高手。
據《時代雜誌》（Time Magazine）報導，經過心理學家長期且眾多案例的研究，赫然發現「接吻」對情侶關係的重要性。其中以初吻最為關鍵，有9成以上的受訪者經多年後，仍能細細回味當初那個浪漫初吻的細節。更有高達59%的男性和66%的女性認為，會因為對方的吻技太差而與其分手，面對如此重要的「接吻」，科學家對男、女性提出各3點意見，想成為愛人眼中接吻高手的各位，請注意遵守。
對女性來說：
一、多張開嘴巴，讓對方看到舌頭；
二、對接吻採取更積極的態度；
三、訓練妳的舌頭，讓它更加靈活且具有侵略性。
對男生來說：
一、別自作主張地將舌頭深入女方的嘴裡，這是最不禮貌的行為；
二、打開耳朵傾聽對方的呼吸聲變化；
三、注意對方接吻的動作和方式，以相同的回應讓對方更能接受。
心理學家提醒男女雙方，除了以上3點需要注意，讓自己保持口腔乾淨、外表與穿著乾淨整齊，並且多用心去感受對方的反饋，才是接吻真正的意義。同時，吻不僅限於嘴唇，有96%的女性更希望對方親吻自己的頸部，但討厭如機器般一成不變的吻。看來，這個男女關係中神奇的潤滑劑，其中所蘊藏的奧妙可真不少。
(中時電子報)
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