寫下勇者無懼公理長存 蔡總統離開薩國

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總統蔡英文13日離開友邦薩爾瓦多前，參訪中美洲統合體秘書處及薩京大教堂，她在教堂的貴賓簽名冊寫下「勇者無懼 公理長存」後並簽名，為參訪行程畫下句點。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多；去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統13日結束薩爾瓦多行程，飛抵美國舊金山。在離開薩國前，蔡總統赴中美洲統合體秘書處，由秘書長德阿薇蕾絲（Victoria Marina Velasquez de Aviles）陪同參觀「我與中美洲統合體25週年合作計畫成果展」。

中美洲統合體自1991年創立，這次成果展展出25年以來、透過「中華民國（台灣）與中美洲國家合作混合委員會外長會議」的合作機制，在民主安全、經濟統合、社會統合、危機與氣候變遷管理及制度強化等5大統合議題上，支持中美洲統合體運作，通過並執行逾百項有關強化中美洲各項增進人民福祉的區域合作計畫。

部分機構邀請受益戶現身說法，有受益戶穿著自製的上衣，胸前用中文寫著「我現在是觀賞魚業的老闆，因為我在台灣認識這行業」、「台灣幫助我，現在我能透過養魚來維生」。

也有受益代表熱情贈送精美手工的針繡包布巾，以及親自設計的精緻暗色低調皮包給總統；蔡總統並透過視訊設備與10餘名在該中心接受「商務管理與經濟整合」訓練課程的學員交談。

結束中美洲統合體秘書處參訪行程後，蔡總統前往薩京大教堂參訪。

蔡總統憑弔前薩京大主教羅梅洛真福品（Beato Oscar A. Romero）陵寢，輕觸花圈致意；蔡總統在貴賓簽名冊寫下「勇者無懼 公理長存」後並簽名，為薩爾瓦多參訪行程畫下句點。

羅梅洛真福品因堅持理念而殉道，向被薩國及全拉美民眾視為爭取自由與和平象徵，也是拉丁美洲解放神學的精神領袖。1060114

(中央社)