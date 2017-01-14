弘道攜手輝瑞助獨老 伴九旬爺爺逛賣場

農曆春節快到了，弘道老人福利基金會今天攜手輝瑞大藥廠志工，陪伴弱勢長輩到大賣場採購年貨，喪偶的90歲黃爺爺在志工的陪伴下，難得露出笑容。

弘道老人福利基金會「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢老人照顧募款計畫邁入第8年，每年歲末年終之際，除了募集一整年服務獨居弱勢長輩的經費外，配合春節將近，也提供大掃除、送物資、送年菜等關懷服務。

輝瑞大藥廠連續5年參與陪伴購物的志工服務，這場活動今天在台中市大潤發忠明店舉行，共有28名獨居及弱勢長輩參與，每名長輩都獲贈1000元購物券，在額度內可以採買任何生活必需品，五花八門的商品，讓長輩們感到相當新奇。

輝瑞志工除了全程的陪伴，還有志工帶著家人一起投入活動，大小朋友穿梭在賣場，一起感受賣場的購物樂趣也促進世代間的互動，弘道基金會說，希望透過陪同購物幫助弱勢長輩過一個溫馨、溫暖的寒冬。

90歲的黃爺爺原本與妻子同住，妻子過世後變得鬱鬱寡歡，長時間自己一人待在家中，對於生命少了盼望。黃爺爺說，弘道志工像家人般的關懷問候，讓他淡忘了傷痛，並且從參與活動的過程中，對生命有了期待，今年再度參加購物活動，雖然妻子無法在旁，還好有志工像兒女一樣的陪著他貼心挑選，讓他重拾安心。

弘道老人福利基金會台中服務處主任張瑋芩說，獨居長輩逢年過節更渴望團圓熱鬧的氣氛，因此弘道辦理歲末陪伴購物活動，並安排志工協助接送，鼓勵長輩多多出門參與，看見長輩迫不及待的在家門口等待，顯現出長輩對活動的期待與重視，希望聚集大家的愛心，共同響應關懷長輩。1060114

(中央社)