喜迎金雞年 書法家石岡揮毫贈春聯

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「106年金雞報喜-新春揮毫活動」，邀請書法家揮毫贈春聯，現場充滿新春氣息及濃濃的年味。（陳世宗翻攝）

台中市政府客家事務委員會與石岡人家園再造協會，14日在石岡土牛客家文化館舉辦「106年金雞報喜-新春揮毫活動」，邀請陳志豪、羅貴倉及徐菊英3位書法家揮毫贈春聯，18位山城書法班學員也一同到場作畫、寫賀聯，現場充滿新春氣息及濃濃的年味。

「106年金雞報喜-新春揮毫活動」今日在石岡土牛客家文化館登場，現場提供限量200份春聯供民眾索取，包括市府客委會主委劉宏基、市政顧問劉坤增、市府客委會委員劉第永、魏坤文、土牛里里長黃三榮等人，均到場共襄盛舉，向民眾拜早年。

客委會主委劉宏基表示，希望藉由今日揮毫贈春聯的活動，祝福民眾雞年行大運，此外，客委會將自1月22日起至2月19日，在東勢客家文化園區舉辦「金雞報喜-新春客藝展」，展出台中市9位傑出書畫家作品，歡迎大家利用春節假期前往走春欣賞。

(中時)