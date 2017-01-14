甫過112歲生日 漢語拼音之父周有光去世

被尊稱為「漢語拼音之父」的大陸語言學家周有光，14日去世，享嵩壽112歲。

澎湃新聞報導，周有光曾在《麗娃記憶—華東師大口述實錄》中回憶自己從經濟學到語言學的轉變。「新中國成立後，要建設一個現代國家，可是85%的人都是文盲，所以文字改革委員會的工作很重要。」他當時曾表示：「我當時就說這個文字語言學我是業餘搞的，我說我是外行，不行的。他們說這是個新的事情，大家都是外行。我就調過來了，和經濟學沒有關係了，完全搞語言文字學了。」

據中新網對中國社科院研究生院教授張森根的採訪，周有光曾戲言自己50歲起由經濟學教授改行從事語言文字學研究，「前者是半途而廢，後者是半路出家，兩個『半』字合在一起，就是個圓圈，一個『零』字。事實上，他在學術生涯中所獲得的成功、成就和成績，達到了近乎圓滿的境界。」

周有光原名周耀平，清光緒31年（西元1906年）出生於江蘇常州。50歲前，他主要從事經濟、金融方面工作，曾任經濟學教授。1955年起，他在上海專職從事語言文字研究，參加並主持擬定《漢語拼音方案》。在他主導下，中國建立了漢語拼音系統。

昨（13）日周有光才在北京家中慶祝112歲生日。2013年，周老曾在生日座談會上，通過視訊向外界問好，還打趣說：「上帝太忙，把我忘掉了。」14日上午，周有光先生112歲生日次日，部分專家學者在上海大隱書局為他舉行了生日座談會。與會學者紛紛回憶與其交往過程，認為他從清朝出生到現在橫跨四個時代的經歷堪稱傳奇。

華東師範大學教授許紀霖就指出，如今雖進入到人工智慧的新時代，周有光在漢語拼音上的貢獻並不落伍，反而在這個起點上才剛剛開始。「從語言上來說，如果沒有拼音，漢語就很難進入這個時代。從這個意義上來理解，周老給我們留下了這樣一個重要的貢獻，可能在未來世界，會更加重要。」

(旺報)